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четверг, 16 декабря 2021 17:01

Украина попала в список стран "среднего" риска для туризма

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Украина попала в список стран &quot;среднего&quot; риска для туризма
Карта мира по риску для туризма / Скриншот с сайта International SOS

Британская фирма International SOS, занимающаяся вопросом риска безопасности и здоровья, составила ежегодную глобальную карту стран с риском для путешествий.

На ней Украина обозначена как страна со "средним" риском. Только оккупированные россиянами части Донбасса обозначены как зоны "экстремального" риска. Об этом пишет Independent.

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Одними из наиболее опасных стран стали Ливия, Сирия и Афганистан. При оценке International SOS учитывает риски политического насилия – терроризма, политически мотивированных беспорядков и войны, социального – конфессиональное и этническое насилие, бытовое насилие и мелкие преступления.

Надежность транспортной инфраструктуры, состояние общественных отношений в стране, эффективность работы служб безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также склонность страны к стихийным бедствиям также учтены при оценке каждой страны.

Самый низкий уровень риска, то есть "незначительный", в семи странах. Все в Европе – Исландия, Дания и ее автономная территория Гренландия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург. Как и в большинстве стран Европы, у Великобритании "низкий" риск. Так же в США, Канаде и Австралии.

У Украины, России и Турции "средний" риск. В то же время существуют страны с "экстремальным" риском – Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика. Экстремальный риск также в частях Мозамбика, Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана, Ирака и Египта.

На двух украинских туристов на юге Румынии 7 декабря напала медведица. Люди получили ранения, однако живы.

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Дата
16
декабря

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