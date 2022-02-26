Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением

В Минобороне ФР решили путешествовать по Украине наступлением по всем направлениям. Фото: скрин с видео

Минобороны РФ анонсировало наступление на Украину по всем направлениям.

Случилось это из-за того, что Украина отказалась от переговоров на путинских условиях, сообщает "Главком".

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Украина готова сесть за стол переговоров со страной-агрессором, но на своих условиях.

"Да. Украина отказалась от переговоров, потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны в условиях Киева, а не Москвы", – заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Прокомментировал событие советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Громадське".

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров – это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала", – сказал он.

"Понятно, что нужен другой подход. Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на субботу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью", – добавил он.

Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия.