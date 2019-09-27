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пятница, 27 сентября 2019 19:31

Украина официально разрешила Польше поисково-эксгумационные работы

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Украина официально разрешила Польше поисково-эксгумационные работы
Польша получила разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине. Фото: Prm

Польша получила формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины.

Как отмечается, эксгумация будет проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей. Официальную просьбу о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе Украина дала Польше положительный ответ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Польское радио.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона позже должна выбрать исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами ", - отметил Бондар.

По словам польского посла Бартоша Цихоцкого, документ, который предоставила Украине, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью возобновления работ.

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"Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег из Института в этой процедуре", - сказал он.

Ранее польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что Польша ждет от Украины конкретных шагов по историческим вопросам, ответив на заявление МИД Украины о том, что в Украине нет антипольских настроений.

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