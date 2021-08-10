Украина напомнит миру об оккупации Крыма - что о нас пишет международная пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Немцы не так боятся России, как рисков со стороны Украины", Dziennik Gazeta Prawna, Польша

В США демократы и республиканцы согласились со времен Обамы, что следует прекратить торгово-технологическую интеграцию с Китаем и Россией, и бескомпромиссно применять против них правила глобальной торговли, а также изолировать, и сдерживать геополитическую агрессию.

Германия, 50% ВВП которой припадает на внешнюю торговлю, имеет другую позицию. Берлину нравятся правила глобальной торговли. Его экономика не позволяет порвать с Кремлем и Поднебесной. Поэтому он выступает против торговых конфликтов и военного сдерживания Китая и России. Вместо этого хочет переговоров и периодических санкций. Поэтому хочет поддерживать сотрудничество в области энергетики с Кремлем любой ценой. США и их европейские союзники хотят максимальной энергетической независимости от Москвы по соображениям безопасности.

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Россия хочет, чтобы Украина реинтегрировалась в сферу ее влияния, и не будет транспортировать свой газ в Европу через эту страну после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Как следствие, Берлин сотрудничает с Россией и настаивает, что именно немецкая дипломатия должна координировать европейские энергетические отношения с Москвой, даже если это рисковано для Киева.

Берлин сотрудничает с Россией и настаивает, что именно немецкая дипломатия должна координировать европейские энергетические отношения с Москвой, даже если это рисковано для Киева

"Споры о том, что Украина может предоставить статус героя возможным военным преступникам", Euronews, ЕС

78 украинских депутатов Верховной Рады предложили дать звание "Герой Украины" Степану Бандере и Роману Шухевичу. В предложении есть просьба к Раде и президенту Зеленскому отметить 80-летие УПА в октябре 2022 года. Она также включает предложение о строительстве мемориалов, выпуске монет и марок, посвященных юбилею. Это предложение точно встретит яростную реакцию Польши и Израиля.

Бандера стал Героем Украины в 2010 году, при уходящим президенте Ющенко, что вызвало протесты в Польше и Израиле. Он лишился этого статуса в 2011 году.

Автор: REUTERS Марш УПА в Киеве в 2012 году

Бандера, Шухевич и УПА вызывают разногласия по нескольким причинам. Критики указывают на массовые убийства до 100 тыс. евреев и поляков, и то, что УПА сотрудничали с нацистской Германией в начале Второй мировой войны, пока не стало ясно, что нацисты не признают независимость Украины. Другие видят в них героев, борющихся за независимость, и обвиняют Польшу в массовых убийствах и депортации украинцев в 1940-х.

Мнение об УПА также разное внутри Украины. Исследование 2021 года Центра демократические инициативы показывает, что 80% западных украинцев положительно относятся к признанию правительством УПА и их борьбы за независимость. Напротив, на востоке страны это поддерживают только 25%.

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Депутат Рады от президентской партии "Слуга народа", и один из 78 тех, кто поддержал предложение, Святослав Юраш говорит, что понимает спорность предложения. Он не отрицает зверств УПА относительно евреев и поляков. Однако утверждает, что Бандеру следует помнить за борьбу за независимость.

"Мы хотим быть независимыми. Целью УПА была независимая Украина. Это достойно того, чтобы делать в их честь марки и монеты. УПА чествуют не за зверства, а за роль в борьбе за независимость. Это не исключает ужасов, которые те делали. Следует помнить, исследовать и приемлемо извиняться за совершенные ужасы, но то же должна сделать и другая сторона. "Подвиги" польского движения в украинских селах не стоит забывать. Но сосредоточатся на этом, и обвинять друг друга ошибочно. У нас медведь на востоке, на котором следует сконцентрироваться", - говорит Юраш.

УПА чествуют не за зверства, а за роль в борьбе за независимость. Это не исключает ужасов, которые те делали

"Медведь" - это Россия. В 2014 году она аннексировала Крым, а на востоке вспыхнула война между Украиной и Россией. По данным ООН, погибли более 13 тыс. человек. Недавно президент Путин опубликовал эссе, в котором утверждает, что украинцы, белорусы и россияне - один народ. И что Россия никогда не примет антироссийское движение в Украине. Взгляд Москвы на независимость Украины пугает Юраша и заставляет чествовать тех, кто исторически боролся за Украину - таких как Бандера.

"Украине пришлось порвать с советским прошлым и подчеркнуть свою идентичность, что заставило обратиться к фигурам, которых считают антисоветскими и антикоммунистическими. С одной стороны, это естественное развитие. С другой, может быть опасно, потому что усиливает разногласия внутри страны", - говорит заведующий кафедрой социологии КПИ Павел Кутуев.

Украине пришлось порвать с советским прошлым и подчеркнуть свою идентичность, что заставило обратиться к фигурам, которых считают антисоветскими и антикоммунистическими

Пока непонятно, что Зеленский думает об этом предложении. Ранее он заявлял, что Бандера - герой для некоторых украинцев.

"Он один из тех, кто защищал свободу Украины. Он герой для определенного процента украинцев, и это нормально", - сказал Зеленский в 2019 году.

В настоящее время украинский парламент на летних каникулах и возобновит работу в сентябре.

"Пора напомнить России, что Крым - это Украина", Atlantic Council, США

Статья заместителя премьера Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

С февраля 2014 года Крым под российской оккупацией. Вначале Кремль пытался оправдать военную агрессию, устроив референдум на фиговом листе под дулами пистолета, но международное сообщество не обмануть. Вместо этого все в мире, за исключением России как государства-изгоя и нескольких оставшихся ее союзников, признают Крым частью Украины.

В ближайшие недели Украина напомнит миру о российской оккупации, проведя первый саммит "Крымской платформы". Это инициатива, созданная Зеленским, чтобы вернуть Крым на международную повестку дня и помочь скоординировать усилия по деоккупации полуострова.

Автор: REUTERS Крым находится под российской оккупацией с 2014 года

Для украинцев борьба за прекращение оккупации Крыма - не только вопрос суверенитета, прав человека и национальной безопасности, а также стремление защитить международное право и восстановить историческую справедливость.

С момента вторжения в 2014 году кремлевская пропаганда продвигает миф о Крыме как "исторически российской земле". На самом деле нет ничего более далекого от истины. Российская империя не фигурировала в 3000-летней письменной истории Крыма. Она появилась только к концу XVIII века. Эпоха Крымского ханства занимает в истории Крыма особое место. В этот период произошла эволюция крымскотатарской идентичности. Крымские татары не имели государства почти 250 лет, но теперь признаны коренным народом Украины.

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С момента вторжения в 2014 году Россия неустанно работает над тем, чтобы стереть все следы украинского Крыма, одновременно проводя политику принудительной ассимиляции и трансформируя демографическую ситуацию путем переселения огромных масс россиян. Согласно переписи населения Украины 2001 года, в Крыму жило более 570 тыс. украинцев, или около четверти населения полуострова. Через несколько месяцев после оккупации российские власти заявили, что в Крыму менее 350 тыс. украинцев. Этот статистический обман свидетельствует о планах Кремля относительно полуострова. Путин хочет ассимилировать все население Крыма, включая украинцев и крымских татар. Он открыто отрицает существование отдельной украинской нации и заявляет, что украинцы и русские - "один народ".

Для Путина Крым - трофей. Это также важный военный актив. С момента захвата полуострова Россия значительно расширила там свое военное присутствие. Поэтому действия некоторых западных стран непоследовательные. В то время как их правительства присоединились к международным санкциям против России, компании из некоторых стран Европы оказали Кремлю материальную помощь в таких важных в военном смысле проектах, как строительство Крымского моста и установка электростанций.

Это недальновидно. Отдельные предприятия заработали миллионы, помогая России усилить военную хватку в Крыму, но теперь европейским странам придется потратить миллиарды, чтобы противостоять возросшей военной угрозе от России. Кремль превращает Крым в "непотопляемый авианосец", чтобы угрожать всей Европе, а не только Украине.

Отдельные предприятия заработали миллионы, помогая России усилить военную хватку в Крыму, но теперь европейским странам придется потратить миллиарды, чтобы противостоять возросшей военной угрозе от России. Кремль превращает Крым в "непотопляемый авианосец", чтобы угрожать всей Европе, а не только Украине

Контраст между сегодняшним военизированным полуостровом и Крымом до оккупации разительный. Украинский Крым был мирным местом, отмеченным толерантностью и ассоциировавшимся с туризмом. Это был общий дом для украинцев, русских, крымских татар и других национальностей. Российское вторжение нарушило этот баланс и превратило Крым в линию фронта новой Холодной войны. Если мы серьезно настроены положить конец геополитическому противостоянию, мир должен работать над возвращением Крыму его прежнего статуса полуострова мира. Это цель "Крымской платформы". Один из вопросов, который будет обсуждаться, когда в конце месяца в Киеве начнется саммит - усиление санкций против России. Для обеспечения европейской безопасности жизненно важно расширять военное сотрудничество с Украиной. Пришло время сделать еще один шаг и изучить возможности неограниченного военного присутствия союзников в Украине. Дальнейший прогресс на пути к интеграции Украины в НАТО давно назрел.

Украинский Крым был мирным местом, отмеченным толерантностью и ассоциировавшимся с туризмом. Это был общий дом для украинцев, русских, крымских татар и других национальностей. Российское вторжение нарушило этот баланс и превратило Крым в линию фронта новой Холодной войны

Я веду переговоры с россиянами почти два года. Они прагматичны, и единственный язык, к которому прислушиваются - язык силы. Если Запад не покажет готовность противодействовать Кремлю, Москва просто продолжит расширять агрессивные действия. Лучший способ предотвратить это - противостоять Путину и дать понять, что демократический мир будет увеличивать издержки оккупации, пока Россия не откажется от имперских амбиций.