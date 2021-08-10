Украина напомнит миру об оккупации Крыма - что о нас пишет международная пресса

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 801
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2268
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2268
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6471
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2547
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
4
10
12
5
6
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Беларусы вийшли на протести
Беларусы вийшли на протести
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Видео
Все видео
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
Вулкан разбудил людей ревом
Вулкан разбудил людей ревом
Настоящий апокалипсис: показали масштаб катастрофы в Греции
Настоящий апокалипсис: показали масштаб катастрофы в Греции
В США масштабный пожар уничтожил целый город
В США масштабный пожар уничтожил целый город
Показали падение российского космического модуля
Показали падение российского космического модуля
Интервью
1/5
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 153
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 801
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 387
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2628
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 63
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
вторник, 10 августа 2021 18:40

Украина напомнит миру об оккупации Крыма - что о нас пишет международная пресса

  Комментировать

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Немцы не так боятся России, как рисков со стороны Украины", Dziennik Gazeta Prawna, Польша

В США демократы и республиканцы согласились со времен Обамы, что следует прекратить торгово-технологическую интеграцию с Китаем и Россией, и бескомпромиссно применять против них правила глобальной торговли, а также изолировать, и сдерживать геополитическую агрессию.

Германия, 50% ВВП которой припадает на внешнюю торговлю, имеет другую позицию. Берлину нравятся правила глобальной торговли. Его экономика не позволяет порвать с Кремлем и Поднебесной. Поэтому он выступает против торговых конфликтов и военного сдерживания Китая и России. Вместо этого хочет переговоров и периодических санкций. Поэтому хочет поддерживать сотрудничество в области энергетики с Кремлем любой ценой. США и их европейские союзники хотят максимальной энергетической независимости от Москвы по соображениям безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия может атаковать Украину, чтобы пустить воду в Крым - что о нас пишет мировая пресса

Россия хочет, чтобы Украина реинтегрировалась в сферу ее влияния, и не будет транспортировать свой газ в Европу через эту страну после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Как следствие, Берлин сотрудничает с Россией и настаивает, что именно немецкая дипломатия должна координировать европейские энергетические отношения с Москвой, даже если это рисковано для Киева.

Берлин сотрудничает с Россией и настаивает, что именно немецкая дипломатия должна координировать европейские энергетические отношения с Москвой, даже если это рисковано для Киева

"Споры о том, что Украина может предоставить статус героя возможным военным преступникам", Euronews, ЕС

78 украинских депутатов Верховной Рады предложили дать звание "Герой Украины" Степану Бандере и Роману Шухевичу. В предложении есть просьба к Раде и президенту Зеленскому отметить 80-летие УПА в октябре 2022 года. Она также включает предложение о строительстве мемориалов, выпуске монет и марок, посвященных юбилею. Это предложение точно встретит яростную реакцию Польши и Израиля.

Бандера стал Героем Украины в 2010 году, при уходящим президенте Ющенко, что вызвало протесты в Польше и Израиле. Он лишился этого статуса в 2011 году.

Автор: REUTERS
  Марш УПА в Киеве в 2012 году
Марш УПА в Киеве в 2012 году

Бандера, Шухевич и УПА вызывают разногласия по нескольким причинам. Критики указывают на массовые убийства до 100 тыс. евреев и поляков, и то, что УПА сотрудничали с нацистской Германией в начале Второй мировой войны, пока не стало ясно, что нацисты не признают независимость Украины. Другие видят в них героев, борющихся за независимость, и обвиняют Польшу в массовых убийствах и депортации украинцев в 1940-х.

Мнение об УПА также разное внутри Украины. Исследование 2021 года Центра демократические инициативы показывает, что 80% западных украинцев положительно относятся к признанию правительством УПА и их борьбы за независимость. Напротив, на востоке страны это поддерживают только 25%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжелые времена создают наилучших союзников: что о нас пишет мировая пресса

Депутат Рады от президентской партии "Слуга народа", и один из 78 тех, кто поддержал предложение, Святослав Юраш говорит, что понимает спорность предложения. Он не отрицает зверств УПА относительно евреев и поляков. Однако утверждает, что Бандеру следует помнить за борьбу за независимость.

"Мы хотим быть независимыми. Целью УПА была независимая Украина. Это достойно того, чтобы делать в их честь марки и монеты. УПА чествуют не за зверства, а за роль в борьбе за независимость. Это не исключает ужасов, которые те делали. Следует помнить, исследовать и приемлемо извиняться за совершенные ужасы, но то же должна сделать и другая сторона. "Подвиги" польского движения в украинских селах не стоит забывать. Но сосредоточатся на этом, и обвинять друг друга ошибочно. У нас медведь на востоке, на котором следует сконцентрироваться", - говорит Юраш.

УПА чествуют не за зверства, а за роль в борьбе за независимость. Это не исключает ужасов, которые те делали

"Медведь" - это Россия. В 2014 году она аннексировала Крым, а на востоке вспыхнула война между Украиной и Россией. По данным ООН, погибли более 13 тыс. человек. Недавно президент Путин опубликовал эссе, в котором утверждает, что украинцы, белорусы и россияне - один народ. И что Россия никогда не примет антироссийское движение в Украине. Взгляд Москвы на независимость Украины пугает Юраша и заставляет чествовать тех, кто исторически боролся за Украину - таких как Бандера.

"Украине пришлось порвать с советским прошлым и подчеркнуть свою идентичность, что заставило обратиться к фигурам, которых считают антисоветскими и антикоммунистическими. С одной стороны, это естественное развитие. С другой, может быть опасно, потому что усиливает разногласия внутри страны", - говорит заведующий кафедрой социологии КПИ Павел Кутуев.

Украине пришлось порвать с советским прошлым и подчеркнуть свою идентичность, что заставило обратиться к фигурам, которых считают антисоветскими и антикоммунистическими

Пока непонятно, что Зеленский думает об этом предложении. Ранее он заявлял, что Бандера - герой для некоторых украинцев.

"Он один из тех, кто защищал свободу Украины. Он герой для определенного процента украинцев, и это нормально", - сказал Зеленский в 2019 году.

В настоящее время украинский парламент на летних каникулах и возобновит работу в сентябре.

"Пора напомнить России, что Крым - это Украина", Atlantic Council, США

Статья заместителя премьера Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

С февраля 2014 года Крым под российской оккупацией. Вначале Кремль пытался оправдать военную агрессию, устроив референдум на фиговом листе под дулами пистолета, но международное сообщество не обмануть. Вместо этого все в мире, за исключением России как государства-изгоя и нескольких оставшихся ее союзников, признают Крым частью Украины.

В ближайшие недели Украина напомнит миру о российской оккупации, проведя первый саммит "Крымской платформы". Это инициатива, созданная Зеленским, чтобы вернуть Крым на международную повестку дня и помочь скоординировать усилия по деоккупации полуострова.

Автор: REUTERS
  Крым находится под российской оккупацией с 2014 года
Крым находится под российской оккупацией с 2014 года

Для украинцев борьба за прекращение оккупации Крыма - не только вопрос суверенитета, прав человека и национальной безопасности, а также стремление защитить международное право и восстановить историческую справедливость.

С момента вторжения в 2014 году кремлевская пропаганда продвигает миф о Крыме как "исторически российской земле". На самом деле нет ничего более далекого от истины. Российская империя не фигурировала в 3000-летней письменной истории Крыма. Она появилась только к концу XVIII века. Эпоха Крымского ханства занимает в истории Крыма особое место. В этот период произошла эволюция крымскотатарской идентичности. Крымские татары не имели государства почти 250 лет, но теперь признаны коренным народом Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Президент США неправильно оценивает, с кем имеет дело" - обзор мировой прессы

С момента вторжения в 2014 году Россия неустанно работает над тем, чтобы стереть все следы украинского Крыма, одновременно проводя политику принудительной ассимиляции и трансформируя демографическую ситуацию путем переселения огромных масс россиян. Согласно переписи населения Украины 2001 года, в Крыму жило более 570 тыс. украинцев, или около четверти населения полуострова. Через несколько месяцев после оккупации российские власти заявили, что в Крыму менее 350 тыс. украинцев. Этот статистический обман свидетельствует о планах Кремля относительно полуострова. Путин хочет ассимилировать все население Крыма, включая украинцев и крымских татар. Он открыто отрицает существование отдельной украинской нации и заявляет, что украинцы и русские - "один народ".

Для Путина Крым - трофей. Это также важный военный актив. С момента захвата полуострова Россия значительно расширила там свое военное присутствие. Поэтому действия некоторых западных стран непоследовательные. В то время как их правительства присоединились к международным санкциям против России, компании из некоторых стран Европы оказали Кремлю материальную помощь в таких важных в военном смысле проектах, как строительство Крымского моста и установка электростанций.

Это недальновидно. Отдельные предприятия заработали миллионы, помогая России усилить военную хватку в Крыму, но теперь европейским странам придется потратить миллиарды, чтобы противостоять возросшей военной угрозе от России. Кремль превращает Крым в "непотопляемый авианосец", чтобы угрожать всей Европе, а не только Украине.

Отдельные предприятия заработали миллионы, помогая России усилить военную хватку в Крыму, но теперь европейским странам придется потратить миллиарды, чтобы противостоять возросшей военной угрозе от России. Кремль превращает Крым в "непотопляемый авианосец", чтобы угрожать всей Европе, а не только Украине

Контраст между сегодняшним военизированным полуостровом и Крымом до оккупации разительный. Украинский Крым был мирным местом, отмеченным толерантностью и ассоциировавшимся с туризмом. Это был общий дом для украинцев, русских, крымских татар и других национальностей. Российское вторжение нарушило этот баланс и превратило Крым в линию фронта новой Холодной войны. Если мы серьезно настроены положить конец геополитическому противостоянию, мир должен работать над возвращением Крыму его прежнего статуса полуострова мира. Это цель "Крымской платформы". Один из вопросов, который будет обсуждаться, когда в конце месяца в Киеве начнется саммит - усиление санкций против России. Для обеспечения европейской безопасности жизненно важно расширять военное сотрудничество с Украиной. Пришло время сделать еще один шаг и изучить возможности неограниченного военного присутствия союзников в Украине. Дальнейший прогресс на пути к интеграции Украины в НАТО давно назрел.

Украинский Крым был мирным местом, отмеченным толерантностью и ассоциировавшимся с туризмом. Это был общий дом для украинцев, русских, крымских татар и других национальностей. Российское вторжение нарушило этот баланс и превратило Крым в линию фронта новой Холодной войны

Я веду переговоры с россиянами почти два года. Они прагматичны, и единственный язык, к которому прислушиваются - язык силы. Если Запад не покажет готовность противодействовать Кремлю, Москва просто продолжит расширять агрессивные действия. Лучший способ предотвратить это - противостоять Путину и дать понять, что демократический мир будет увеличивать издержки оккупации, пока Россия не откажется от имперских амбиций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина напомнит миру об оккупации Крыма - что о нас пишет международная пресса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18819
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 13419
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13374
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5598
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3348
Мир
150 тыс. человек эвакуировали с пути миграции слонов
150 тыс. человек эвакуировали с пути миграции слонов Просмотров: 117
Латвия объявила чрезвычайное положение из-за нелегальных белорусских мигрантов
Латвия объявила чрезвычайное положение из-за нелегальных белорусских мигрантов Просмотров: 261
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
 Просмотров: 279
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
4
 1 Просмотров: 1620
Девять жителей РФ погибли в коронавирусной больнице из-за прорыва трубы с кислородом
Девять жителей РФ погибли в коронавирусной больнице из-за прорыва трубы с кислородом Просмотров: 225
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 125
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть