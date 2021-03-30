Украина налаживает отношения с США и пытается решить проблему с Конституционным судом - что о нас пишет мировая пресса

Игорь Коломойский в офисе в Днепропетровске, в 2014 год / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Украина серьезно настроена показать Байдену, что готова положить конец эре олигархов", - Washington Post, США

Украина пытается восстановить позиции в Вашингтоне после того, как оказалась в центре неудачных попыток "Республиканской партии" США накопать грязи на тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. Президента Байден хочет, чтобы украинцы провели коренные политические и экономические реформы, которые начались еще при администрации Обамы, когда Байден как вице-президент был ключевой фигурой для Киева.

"Угроза №1 в Украине - коррупция и отсутствие институтов, которые могут эффективно управлять страной. Если угроза будет сохраняться, Киеву будет трудно построить жизнеспособную демократию", - говорит госсекретарь Энтони Блинкен.

Зеленский с момента избрания 2 года назад добился скромных успехов в борьбе с коррупцией и властью олигархов. Вашингтон помог ему. США в начале марта ввели санкции против сырьевого и медиа-магната Игоря Коломойского - одну из крупнейших рыб в пруду украинских олигархов.

Санкции не позволяют Коломойскому и членам его семьи въезжать в США, где украинский магнат под следствием по обвинению в отмывании денег через американские холдинги недвижимости. Дело Коломойского также может стать важнейшим испытанием для Зеленского, который работал комиком на канале олигарха.

В 2016-ю при президенте Порошенко Украина национализировала "ПриватБанк" Коломойского. Тогда олигарха и партнеров обвинили в хищении миллиардов долларов. Коломойский борется в украинских судах за восстановление права собственности на банк или компенсацию убытков.

"Санкции США против Коломойского - сигнал для украинского правительства, что пора действовать против олигархов. Также важно, чем их ввели: за коррупцию и ослабление демократических институтов. Это определяет влияние, олигархи оказывают на страну столько лет", - говорит бывший министр финансов Украины, который помогал национализировать "ПриватБанк" Александр Данилюк.

Власть олигархов на Украине сильная в энергетике, горнодобывающей промышленности, масс-медиа. Она дает им влияние на формирование политических решений. Киев получил сигнал, что увеличение западной помощи и международных займов зависит от сокращения их влияния. Соглашение по кредиту на $5 млрд от МВФ приостановлена, пока украинцы не убедят Фонд, что борются с коррупцией. Успех кампании против олигархов также может определить политическое будущее Зеленского в возможной заявке на переизбрание в 2024 году.

"Зеленский уволил 2-х судей из-за угрозы национальной безопасности", - Financial Times, Великобритания

Президент Украины повысил ставки в противостоянии с конституционным судом, освободив 2-х судей за то, что представляют угрозу национальной безопасности. Это потенциально неконституционный шаг, направленный на выход из тупика, который затянулся на месяцы. Зеленский отменил указы президента, изданные его предшественником в 2013-м, по которым были назначены председатель суда Александр Тупицкий и судья Александр Касминин.

Аналитики говорят, что этот шаг - попытка изменить баланс сил в суде, который спровоцировал конституционный кризис прошлой осенью из-за решения, которые угрожали ликвидировать важнейшие антикоррупционные институты. Решение судей поставило под угрозу реформы и поддержку со стороны западных доноров, включая кредит от МВФ на $5 млрд. Оба судьи назначены за время председательства пророссийского президента Януковича, который бежал в Россию в 2014 году.

В 2019 году украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене за помощь агрессии стороны России, которая оккупировала Крым в 2014-м, и начала конфликт в восточных регионах Украины, продолжается. Ссылаясь на узурпацию власти Януковичем в 2010-2014 годах, в указе Зеленского говорится, что судьи, которых назначил бывший президент, представляют угрозу для государственной независимости и национальной безопасности.

Этот шаг произошел через несколько месяцев после того, как Зеленский в другом сомнительном решении отстранил Тупицкого с должности председателя суда, сославшись на коррупционные расследования, включая отказ того декларировать собственность в оккупированном Крыму. С тех пор государственная охрана не пускает Тупицкого в суд. А судейская коллегия из 18 судей не может собрать кворум.

В октябре 2020-го Зеленский призвал парламент распустить всех судей, когда те выдали постановления, угрожали нейтрализовать независимость НАБУ и прекратить обязательное декларирование активов чиновниками. Антикоррупционные реформы - важнейшее условие для финансовой поддержки Украины.

"Украина превращается в пустыню?", - Polsat, Польша

Украинские леса и поля рискуют превратиться в пустыню. Экологи говорят, что страна приближается к критической точке, когда деградация лесной среды станет необратимой.

"Государственное лесное агентство" Украина также сообщает о плачевном состоянии украинских лесов, сообщив, что с 1 января 2019 в стране высохло 413 тыс. га лесных насаждений.

Разрушение окружающей среды приводит к чрезмерной засухи в Украине и способствует деградации сельского хозяйства, а затем и снижению урожайности. В перспективе это путь к уничтожению сельского хозяйства южных регионов страны.

В начале марта специалисты "Украинского института географии" Национальной академии наук также писали о сложной экологической ситуации. Они сообщили, что украинская земля под угрозой ухудшения через длительное и безответственное ее использования агропроизводителями.

Украинские ученые говорят, что чрезмерная эксплуатация может повредить почву и ухудшить качество поверхностных и грунтовых вод, что может привести к уничтожению флоры и фауны.

"В условиях войны Украина пытается наращивать объемы продаж оружия", - Al Jazeera, Катар

Украина унаследовала большую часть советского ВПК и достаточно специалистов, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, и создавать новое вооружение. Более 100 оружейных заводов и фабрик объединены в "Укроборонпром" - государственный конгломерат, в котором работают десятки тысяч человек.

Они производили танки и армейские машины, противотанковые и противовоздушные системы, боеприпасы и взрывчатые вещества, даже двигатели космических кораблей. Они также с энтузиазмом модернизируют советское или российское вооружение. Преимущественно на территории бывших советских республик.

Все это делает Украина, которая в основном продает за границу зерно, масло и сталь, 12-м экспортером оружия в мире. В 2012-м Киев занимал 9 место. Часть оружия делал совместно с Москвой, но разорвал связи после того, как Россия аннексировала Крым в 2014-м и начала войну на Донбассе. Производители украинского оружия теперь сосредоточены на том, что имеет первостепенное значение на передовой.

Ожидается, что в апреле украинские депутаты проголосуют за превращение "Укроборонпрома" в акционерное предприятие с прозрачными дочерними предприятиями, которые могли бы работать при меньшем государственном контроле. Наконец, предприятие будет разделено на 2 холдинга: один будет сосредоточен на оружии, а другой - на авиации.