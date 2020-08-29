Украина на 26-м месте в мире по количеству инфицированных Covid-19

В мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев Covid-19. Фото: REUTERS

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Россия, Франция, Украина, Великобритания, Румыния.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте. Такие данные сайта Worldometer.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания. Украина, где выявлено 110 085 больных коронавирусом, занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 26-м месте.

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По состоянию на 26 августа в 213 странах зафиксировано 24,8 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 829 665 пациентов, из них 6338 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 17 млн человек.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев Covid-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.