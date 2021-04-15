Украина может отбить наступление России, но нужно время - генерал США

Украина со временем отразила бы наступление России. Фото: reuters

Со временем украинцы смогли бы отбить открытое Россией военное вторжение.

Об этом заявил генерал Вооруженных сил США Тод Уолтерс, командующий американскими войсками в Европе, пишет "Голос Америки".

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"Наc волнует, то имеют ли украинцы достаточно оружия, подготовки и сил, чтобы остановить возможное военное вторжение РФ. И в Украине и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войска, но и войска их партнеров в регионе", - говорит Уолтерс.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против 32 субъектов и физических лиц России за попытки повлиять на президентские выборы в 2020 году. А также за хакерские атаки.