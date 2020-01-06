Украина готова оказать помощь Австралии в борьбе с пожарами

Украина заявила о готовности помочь Австралии. Фото: 24 Канал

Украина готова в случае необходимости оказать помощь Австралии для борьбы с масштабными лесными пожарами.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии.

Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия", - говорится в заявлении, которое опубликовало украинское МИД.

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Украина готова в любой момент оказать помощь Австралии.

"Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших", - говорится в сообщении.

Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Над территорией в 5,5 млн гектаров, которую охватил огонь, образовался масштабный слой низкого давления, который вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма.