Украина будет добиваться наказания виновным в сбивании самолета МАУ - Енин

Енин прокомментировал заявления Ирана. Фото: РБК

Заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин прокомментировал заявления Ирана о расшифровке черных ящиков сбитого самолета МАУ.

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая отвечает за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указано расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин в комментарии "Радио Свобода".

Украина будет продолжать усилия для привлечения иранской стороны к международной правовой ответственности.

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"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании МАУ, так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", - добавил он.

Данные черных ящиков сбитого в Иране украинского пассажирского самолета МАУ открыла организация гражданской авиации Ирана. Власти Ирана заявляет, что пилоты до последнего контролировали самолет.