Украина больше не в списке Германии о повышенном риске

Украинцы могут въехать в Германию с помощью отрицательного теста, сертификата о полной вакцинации или справки о выздоровлении. Фото: Reuters

С 9 января Украина не будет больше входить в список повышенного риска для Германии.

Об этом говорится в сообщении Института имени Роберта Коха (RKI).

Теперь украинцы от шести лет должны показать либо справку об выздоровлении, либо сертификат о полной вакцинации, либо негативный тест. Этого будет достаточно, чтобы пересечь границу Германии.

Украина была в списке повышенного риска с 10 октября 2021 года.

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Въезд в Германию разрешался только в случае острой необходимости или при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса.

Но перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на соответствующем сайте и иметь подтверждение о регистрации.

Для тех, кто имел разрешение на въезд, но не имел сертификата о полной вакцинации, было правило о 10-дневном карантине. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С украинским сертификатом вакцинации можно посетить 52 страны мира. После присоединения Украины к глобальной сети Covid-сертификатов граждане смогут посещать еще больше стран.