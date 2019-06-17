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понедельник, 17 июня 2019 10:50

Указали на причину отключения электроснабжения в двух странах

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Указали на причину отключения электроснабжения в двух странах
Проблемы с перебоями в электроснабжении удалось устранить в ночь на понедельник, 17 июня Фото: dw.com

Полностью восстановили электроснабжение в Аргентине. Специалисты утверждают, что источник технических проблем находилось на ГЭС Ясирета на границе между Аргентиной и Парагваем.

Проблемы с перебоями в электроснабжении удалось устранить в ночь на понедельник, 17 июня, передает DW.COM.

Этому предшествовал сбой в энергосети и массовое отключение электроэнергии в Аргентине и других странах.

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Причины перебоев с электроснабжением не установлены.

Накануне утром в Аргентине произошел сбой в энергосети, повлекший массовое отключение электроэнергии в самой южноамериканской стране и в соседнем Уругвае. Обе страны разделяют общую энергосистему, которая происходит от общей гидроэлектростанции Сальто-Гранде.

Сбой в сетях был зафиксирован также в некоторых районах Бразилии, Парагвая и Чили. В результате этого без электроснабжения оказались более 48 млн человек.

В результате отключения электроэнергии в аргентинской столице погасли светофоры, на путях остановились поезда. Больницы Буэнос-Айреса смогли работать и в дальнейшем благодаря работе генераторов.

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Дата
17
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