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суббота, 25 мая 2019 10:50

Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию

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Угроза со стороны РФ: НАТО изменит военную стратегию
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг видит ядерную угрозу со стороны России. Фото: Радио свобода

НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию.
Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг изданию "Welt am Sonntag".

"Наши военные эксперты на этой неделе примут новую военную стратегию для Альянса", - заявил генсек.

Столтенберг объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "ядерную угрозу" со стороны России, которая растет. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он отметил, что сила Альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

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7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора). Этим документом внесли изменения в Конституцию Украины, которыми закрепили необратимость стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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