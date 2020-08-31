Угроз жизни нет: сообщили о нынешнем состоянии Навального

Алексей Навальный лечится в берлинской клинике и находится в коме. Фото: Росбалт

Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме, однако его состояние улучшается, а угроз жизни нет.

Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите", где за ним ухаживают врачи и наблюдает охрана. О его состоянии здоровья сообщают медики, но только после согласия жены Юлии Навальной, - говорится в сюжете ТСН.

Врачи сказали, что состояние Навального стабильное. Сейчас он находиться в искусственной коме в реанимации, и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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За неделю лечения в Германии не поступали информация или фото с его палаты, хотя Навального привезли еще неделю назад кортежем из мотоциклистов, машин "скорой" и полиции, в сопровождении федеральной полиции. Сам пострадавший был в реанимобили немецкого Бундесвера - военной медицины.

За лечение платят частные лица, а транспортировка в Берлин оплатили российские бизнесмены в эмиграции отец и сын Дмитрий и Борис Зимины.

Напомним, что утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российский оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у главы фонда токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 21 августа врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального в Германию