Навальный до сих пор в коме

Медики спасают жизнь Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Он все еще в коме, в берлинской больнице Charité, сообщила в четверг его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Reuters.

Немецкие врачи говорят, что есть признаки того, что его болезнь связана с отравлением, тогда как российские медики опровергли этот диагноз.

Немецкий токсиколог, профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в интервью Deutsche welle отмечает, что в группу ингибиторов холинэстеразы, которая была обнаружена в организме политика, входят лекарства, некоторые из которых используются при терапии болезни Альцгеймера, а также фосфорорганические соединения. Эти вещества можно найти, например, в инсектицидах, пестицидах, а также в боевых ядах. К той же группе относится и отравляющее вещество "Новичок".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навального отравили тем же веществом, что и болгарского бизнесмена Гебрева - расследование

По словам Айера, такое отравление (ингибиторами холинэстеразы — ред.) в его клиническом опыте встречалось, может быть, 40-50 раз за последние 20 лет. Но это далеко не обычное отравление. Тем более эта группа веществ. Эти вещества настолько токсичны, что их не найти в свободном обращении, и достать их не так легко.

Напомним, что утром 20 августа Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска. Во время полета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Российский оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у главы фонда токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. 21 августа врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального в Германию.