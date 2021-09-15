 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 603
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 162
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 378
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2061
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 486
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 450
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1089
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5985
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
10
11
6
11
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Паводки убили больше 80 человек
Паводки убили больше 80 человек
Луна повисла в соборе, афганцы развлекаются в Кабуле, мигранты плывут в Великобританию: понедельник в фото
Луна повисла в соборе, афганцы развлекаются в Кабуле, мигранты плывут в Великобританию: понедельник в фото
Видео
Все видео
В России ледник обрушился на туристок, есть жертвы
В России ледник обрушился на туристок, есть жертвы
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Собака выбежала на поле во время матча и украла мяч: курьезное видео
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Путин изолировался от окружения
Путин изолировался от окружения
Страну накрыло мощное землетрясение
Страну накрыло мощное землетрясение
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 459
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 522
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 657
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2403
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 117
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 12:31

Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
4

  Комментировать

Наводнения на юге Франции
Фото: Reuters
Наводнения на юге Франции
Наводнения на юге Франции
Наводнения на юге Франции

Южная Франция снова пострадала от сильного дождя, грозы и наводнения после аналогичного стихийного бедствия несколько дней назад. В одном районе Гарда за 2 ч. выпала двухмесячная норма дождя.

Проливные ливни затопили города Ним и Кальвиссоне, а также коммуну Галларг. Об этом пишет Sky News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 60 человек погибли от паводков на черноморском побережье

Во вторник, 14 сентября, 23 человека спасли из машин пожарные. Также людей эвакуировали из крыш домов вертолетами.

Глава МВД Франции Джеральд Дарманин посетил некоторые из пострадавших районов и выразил намерение правительства объявить состояние бедствия.

"Я оказываю всю поддержку жителям, пострадавшим от плохой погоды, и призываю их быть бдительными. Государство отреагирует и быстро признает состояние стихийного бедствия. Отдаю дань уважения более чем 900 пожарным и сотрудникам Службы гражданской защиты. Которые, несмотря на суровую погоду, провели более 450 мероприятий, чтобы помочь согражданам", - сказал министр.

Интенсивность дождей, обрушившихся на район Нима, имеет историческое значение. За 3 ч. в Сен-Дионисии выпало 244 мм дождя, что по статистике случается реже раза в столетие. В пик дождей выпало 20 мм дождя за 5 мин., а за 4 ч. - 276 мм.

Это второй сильный дождь во Франции за последнюю неделю. Двухмесячная норма дождя выпала за несколько часов в департаменте Лот-и-Гаронна на юго-западе Франции 8 сентября.

Наводнения, последовавшие за проливными дождями в Судане, унесли жизни более 80 человек и повредили или разрушили десятки тысяч домов. С начала сезона дождей по крайней мере 84 человек погибли и 67 получили ранения в 11 штатах Судана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 12474
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 9396
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 5697
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 5571
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 5211
Мир
Археологи нашли маску из золота
Археологи нашли маску из золота Просмотров: 45
США могут передать Украине компоненты ПВО "Железный купол"
США могут передать Украине компоненты ПВО "Железный купол" Просмотров: 36
Умирали и умоляли прививаться: 10 историй антивакцинаторив, которых забрал Сovid-19
Умирали и умоляли прививаться: 10 историй антивакцинаторив, которых забрал Сovid-19
10
 Просмотров: 423
Разведка США назвала наибольшие террористические угрозы
Разведка США назвала наибольшие террористические угрозы Просмотров: 198
Навального номинировали на премию Сахарова
Навального номинировали на премию Сахарова Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 30
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть