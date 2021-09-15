Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие

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Южная Франция снова пострадала от сильного дождя, грозы и наводнения после аналогичного стихийного бедствия несколько дней назад. В одном районе Гарда за 2 ч. выпала двухмесячная норма дождя.

Проливные ливни затопили города Ним и Кальвиссоне, а также коммуну Галларг. Об этом пишет Sky News.

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Во вторник, 14 сентября, 23 человека спасли из машин пожарные. Также людей эвакуировали из крыш домов вертолетами.

Глава МВД Франции Джеральд Дарманин посетил некоторые из пострадавших районов и выразил намерение правительства объявить состояние бедствия.

"Я оказываю всю поддержку жителям, пострадавшим от плохой погоды, и призываю их быть бдительными. Государство отреагирует и быстро признает состояние стихийного бедствия. Отдаю дань уважения более чем 900 пожарным и сотрудникам Службы гражданской защиты. Которые, несмотря на суровую погоду, провели более 450 мероприятий, чтобы помочь согражданам", - сказал министр.

Интенсивность дождей, обрушившихся на район Нима, имеет историческое значение. За 3 ч. в Сен-Дионисии выпало 244 мм дождя, что по статистике случается реже раза в столетие. В пик дождей выпало 20 мм дождя за 5 мин., а за 4 ч. - 276 мм.

Это второй сильный дождь во Франции за последнюю неделю. Двухмесячная норма дождя выпала за несколько часов в департаменте Лот-и-Гаронна на юго-западе Франции 8 сентября.

Наводнения, последовавшие за проливными дождями в Судане, унесли жизни более 80 человек и повредили или разрушили десятки тысяч домов. С начала сезона дождей по крайней мере 84 человек погибли и 67 получили ранения в 11 штатах Судана.