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понедельник, 07 марта 2022 14:50

Ударят по портам и военным технологиям: ЕС готовит новые санкции против России

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Ударят по портам и военным технологиям: ЕС готовит новые санкции против России
Некоторые из санкций против Российской Федерации могут принять уже во вторник. Фото: radiosvoboda

Евросоюз готовит новые санкции против России.

Они могут ударить по портам и кораблям, военным технологиям и физических лицах. Об этом сообщает Bloomberg.

"Европейские правительства близки к тому, чтобы подготовить новый набор санкций против России, включая потенциальные действия в отношении портов и кораблей, введение санкций к большему количеству лиц, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - говорится в сообщении.

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Некоторые санкции могут быть приняты уже во вторник. ЕС также работает над усилением своего режима применения санкций, в том числе в отношении криптовалют, и ограничения того, как они могут быть использованы для обхода мер.

США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков.

ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации.

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