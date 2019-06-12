Учительница заставляла первоклассников писать ругательные слова

Учительница из России заставляла учеников писать ругательные слова, искала хулигана по почерку. Фото: Obozrevatel

Учительница заставила всех учеников "1-Б" класса писать на доске слово "задница". Так хотела найти халугина, написавшего бранные слова на парте.

Этот случай произошел в российском Екатеринбурге в лицее имени Дягилева, пишет TJournal.

Такой метод поиска нарушителя педагог разработала вместе с психологом. Они попросили детей по очереди выходить к доске и писать слово. Затем учительница сверяла почерк с написанным на парте.

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Возмущенные родители первоклассников подали жалобу в департамент образования. В итоге с учительницей провели профилактическую беседу, объяснив, что такие методы воспитания недопустимы в школе. Педагогу вынесли выговор.

К слову, учительнице все же удалось вычислить хулигана по почерку.

В киевской школе учительница во время урока угрожала покалечить детей. Ее гневные крики записала одна из учениц на диктофон. Когда мать 13-летней девушки опубликовала запись в соцсети, инцидент получил огласку.