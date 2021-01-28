Учительница занималась сексом с учеником, который на 20 лет моложе

Учительница Кэндис Барбер / Vagner Vidal

Учительницу в Великобритании, обвиняемую в сексе с 15-летним учеником, признали виновной в принуждении или подстрекательстве ребенка к сексу.

Женатую 35-летнюю Кэндис Барбер с Вендовера, мать 3-х детей, судили второй раз после того, как первый суд не смог вынести ей приговора. Об этом пишет ВВС.

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В сентябре ее осудили за отправку ученику своих фото топлес в соцсети Snapchat в 2018-м. Барбер подошла к ученику, имя которого не называется, на спортивном событии, взяла его телефон и добавила себе в друзья в Snapchat, что парень считал странным. Обвинитель Ричард Милн сказал, что сообщение сначала были нормальными, но примерно через неделю начались сексуальные.

Он сказал, что Барбер подобрала парня на своем авто в октябре 2018-го, поехала в частную зону, где они занимались сексом "по-собачьи" в поле. Также она отправляла парню видео, на котором удовлетворяет себя секс-игрушками. Также занималась с ним оральным сексом.

Слухи распространились по школе, и парень сначала врал своему завучу, что не имеет отношений с учительницей. Затем Барбер сказала парню, что может быть беременна его ребенком, поэтому он должен молчать. Она угрожала, что повлечет его с собой на дно, если ученик раскроет их отношения.

Учительница, в которой дети школьного возраста, приказывала, чтобы ученик отрицал их отношения, и удалил все сообщения. Согласно закону, 15-летний не мог дать согласие на половой акт.

Суд вскоре рассмотрит, отпускать ли подсудимую под залог, или поместить под стражу до вынесения приговора 15 февраля.

Между тем, в сентябре 2020-го в Польше в учительницы был роман с несовершеннолетним, на 20 лет моложе, учеником. Учительнице английского было в то время 34 года. Ее ученику - 14 лет. Она с ним имела половые отношения в течение определенного времени и даже пробовала встретиться во время следствия.