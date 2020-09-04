Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет

Совместное фото учительницы и ученика / TVP

В Польше, в небольшой местности Кузе в Подляшском воеводстве на северо-западе страны, у учительницы был роман с несовершеннолетним, на 20 лет младшим, учеником.

Учительнице английского 34 года. Ее ученику - 14 лет. Она с учеником спала в течение некоторого времени, а также пробовала встретиться во время длящегося до сих пор следствия. Об этом пишет сайт телеканала TVP.

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Родители парня радовались, что сын активно занимается английским, а учительница даже подвозит домой. Для них история стала неожиданностью.

У женщины трое детей. Несмотря на инцидент, ее пока не уволили из школы. Она находится под временным арестом. Сначала ее оставили на свободе, однако пыталась связаться с учеником, поэтому суд решил ее изолировать.

"Ее обвиняют в многократных сексуальных связях с несовершеннолетним, которому не исполнилось 15 лет, вопреки воле родителей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно уголовному кодексу Польши, секс с несовершеннолетним лицом до 15 лет наказывается заключением от 2 до 12 лет.