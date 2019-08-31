Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания

Екопипам уменьшил симптомы заикания в течение 8 недель применения. Фото: Prm

Препарат от заикания Екопипам впервые успешно протестировали на людях.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде оценили эффективность препарата на девяти участниках. Симптомы заикание уменьшились в течение 8 недель употребления Екопипама, у всех участников увеличилась скорость речи, чтения и сократились периоды заикания. Об этом сообщает Science Daily.

Как отмечается, препарат меньше всего подействовал на двух пациентов с тяжелыми симптомами заикания. В то же время исследователи не обнаружили никаких побочных эффектов от употребления Екопипама.

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Препарат планируют протестировать на 100 участниках. Если его действие подтвердится, Екопипам станет первыми в мире лекарством от заикания.

Заикание вызывает стресс и эмоциональное переживание. От этого нарушается передача нервных импульсов в зону воспроизведения языка. Возникают судороги в гортани, глотке, языке и губах. Поэтому отдельные его компоненты срабатывают раньше, другие - позже. Темп и плавность речевых движений нарушается, и слова произносятся продленно на определенных складах.