Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4347
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2682
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1458
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 603
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 432
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1458
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5004
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26307
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2718
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
7
6
20
8
4
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Видео
Все видео
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26307
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6372
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2511
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2691
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 693
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 13:09

Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания

  Комментировать
Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания
Екопипам уменьшил симптомы заикания в течение 8 недель применения. Фото: Prm

Препарат от заикания Екопипам впервые успешно протестировали на людях.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде оценили эффективность препарата на девяти участниках. Симптомы заикание уменьшились в течение 8 недель употребления Екопипама, у всех участников увеличилась скорость речи, чтения и сократились периоды заикания. Об этом сообщает Science Daily.

Как отмечается, препарат меньше всего подействовал на двух пациентов с тяжелыми симптомами заикания. В то же время исследователи не обнаружили никаких побочных эффектов от употребления Екопипама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не купить фейковые лекарства: советы от Минздрава

Препарат планируют протестировать на 100 участниках. Если его действие подтвердится, Екопипам станет первыми в мире лекарством от заикания.

Заикание вызывает стресс и эмоциональное переживание. От этого нарушается передача нервных импульсов в зону воспроизведения языка. Возникают судороги в гортани, глотке, языке и губах. Поэтому отдельные его компоненты срабатывают раньше, другие - позже. Темп и плавность речевых движений нарушается, и слова произносятся продленно на определенных складах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 49457
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 28227
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 25447
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 21420
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
 1 Просмотров: 16830
Мир
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
 Просмотров: 3087
Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде
Ураган "Дориан": Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде Просмотров: 630
В США нашли двухголовую черепаху: фото
В США нашли двухголовую черепаху: фото Просмотров: 738
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
7
 Просмотров: 891
Россия вывела на орбиту военный спутник
Россия вывела на орбиту военный спутник Просмотров: 324
Больше всего комментируют
16
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
5
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
4
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
Голосов: 2380
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua