Ученые создали сверхмощный компьютер, который генерирует вселенные

Ученые создали компьютер, который генерирует модели галактик по разным законам об их создании. Фото: unian.net

Ученый Питер Бехруза с Обсерватории Стюарда Университета Аризоны создал суперкомпьютер, который моделирует миллионы различных вселенных и их эволюцию для изучения космоса.

Компьютер Ocelote генерирует одну галактику в промежутке от 10 до 48 вычислительных операций, сообщает "Сегодня".

"Все компьютеры на Земле вместе не могли сделать это за 100 лет. Поэтому, чтобы просто смоделировать одну галактику, не говоря уже о миллионах, мы должны были сделать это по-другому, чтобы ускорить процесс", - объясняет Питер Бехруза.

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Каждая смоделированная вселенная закодирована так, чтобы подчиняться различным физическим теориям о формировании галактик. Команда Бехруза надеется, что изучение всех созданных моделей поможет рассчитать вероятность правдивости различных теорий образования галактик и всей Вселенной.

Также это поможет понять роль темной материи в формировании галактик, а также развитие галактик и как они порождают звезды.

"На компьютере мы можем создать множество различных универсумов и сравнить их с существующими, что позволит нам определить, какие правила в результате создали видимый нам Вселенная", - пояснил Бехруза.

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