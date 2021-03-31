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Ученые сделали открытие про иммунитет к мутированным штаммам Covid-19

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Ученые сделали открытие про иммунитет к мутированным штаммам Covid-19
Результаты исследования свидетельствуют о том, что Т-клеточный ответ у людей, которые выздоровели и у вакцинированных, в значительной степени не зависит от мутаций. Фото: pixabay.com

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что клеточный иммунитет, полученный после выздоровления от коронавируса, стойкий к его новым штаммам.

Ученые исследовали образцы крови 30 человек, которые заболели Covid-19 и выздоровели до появления новых мутаций. Оказалось, Т-клетка CD8+ оставалась активной, в том числе против британского южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса, говорится на сайте института.

"Т-клетки CD8+ ограничивают инфекцию, распознавая части вирусного белка, присутствующего на поверхности инфицированных клеток, а также уничтожая их", - утверждают ученые.

По их мнению, результаты исследования свидетельствуют о том, что Т-клеточный ответ у людей, которые выздоровели, и у вакцинированных в значительной степени не зависит от мутаций, а значит должен обеспечить защиту от них.

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Новый штамм коронавируса 29 марта обнаружили в Чехии. Незафиксированная ранее мутация не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы. Ее исследования продолжаются.

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