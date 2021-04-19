Ученые разработали уникальный Covid-детектор, который различает виды мутаций вируса

В Японии разработали уникальную технологию идентификации мутаций коронавируса. Фото: agropolit.com

Ученые из Японии разработали технологию идентификации более 100 мутаций коронавируса. Прибор может определить конкретную мутацию за одно тестирование.

Подробностями поделилось издание NHK.

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Технология получила название Pi Code Method. В разработке использовали диски диаметром 0,04 мм, на их поверхности есть что-то вроде штрих-кода.

На диски нанесен реагент, который излучает свет при реакции с генами мутаций.

По словам разработчиков, специальное устройство будет считывать штрих-коды, чтобы автоматически идентифицировать диски, которые излучали свет. Это позволяет идентифицировать мутации в образце.

Минздрав Японии заявило, что выделит $417 тыс. семьи каждого, кто умрет в результате вакцинации против Covid-19. Семьи также смогут получить деньги для покрытия расходов на похороны в размере до $2 тыс.