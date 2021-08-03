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Ученые разработали мужское противозачаточное средство

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Ученые разработали мужское противозачаточное средство
Мужские противозачаточные таблетки пока далеки от массового использования, оставляя презервативы единственным надежным средством контрацепции / Getty Images

Команда исследователей в Китае придумала сочетание нанотехнологий и крошечных магнитов, чтобы временно сделать мужчин бесплодными.

Мужские яички нужно держать в прохладном состоянии, чтобы они работали должным образом. Ученые обнаружили, что если направить наночастицы оксида железа в правильное положение с помощью магнитов, а затем нагреть их в течение примерно 15 мин., используя магнитное поле, то они временно становятся бесплодными. Об этом пишет Daily Star.

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Наночастицы, покрытые лимонной кислотой, нагревали яички до температуры около 40ºC. В ходе экспериментов исследователи смогли сделать мышей-самцов полностью бесплодными. Но эффект полностью исчез в течение 30-60 дней.

Как только прошло время, лабораторные мыши вернулись к нормальному отцовству, когда спаривались. Наночастицы были нетоксичны для клеток и постепенно выводились из организма, открывая новые возможности для мужской контрацепции.

В прошлом месяце исследователи опубликовали результаты в статье "Магнитное нацеливание на яички и магнитная гипертермия для неинвазивной контролируемой мужской контрацепции с помощью внутривенного введения" в научном журнале Nano Letters. Одним из возможных применений этой технологии может быть сельское хозяйство, позволяющее животноводам выборочно управлять частотой воспроизводства животных.

Но неизбежно основное внимание будет уделено в будущем возможному применению у людей, предоставляя альтернативу вазэктомии и презервативам.

Первое в мире противозачаточное приспособление для мужчин в ноябре 2019 года испытали в Индии. Лекарство блокируют сперму на пути к пенису.

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