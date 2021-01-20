Ученые научились приостанавливать старение мышей

Доктор в Китайской академии наук проводит исследования на печени мыши / Reuters

Ученые в Пекине разработали новую технику генной терапии, которая может повернуть вспять некоторые эффекты старения у мышей и продлить их продолжительность жизни.

Ученые оптимистично настроены относительно того, что их открытие однажды смогут помочь аналогичному лечению людей. Об этом пишет Malaysia Now.

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Метод ученых, опубликованный в журнале Science Translational Medicine, предусматривает активацию гена, который, как выяснили исследователи, является ключевым фактором в старении клеток.

По словам соруководителя проекта, 40-летней профессорки Цю Цзинь, специалиста по вопросам старения и регенеративной медицины Института зоологии Китайской академии наук, специфика терапии и полученные результаты являются первыми такими в мире.

"Через 6-8 месяцев у мышей улучшились внешний вид и силы, а главное, что продолжительность их жизни увеличилась примерно на 25 процентов", - сказала Цю Цзинь.

Команда биологов провела скрининг тысяч генов, чтобы найти те, которые являются выдающимися факторами старения клеток. Ученые определили ген kat7, как наиболее важный фактор старения клеток, а затем активировали его в печени лабораторных мышей.

"Мы проверили функцию гена в стволовых клетках человека, в клетках печени человека и клетках печени мыши. Для всех клеток не выявили какой-то клеточной токсичности. У мышей еще не видели побочных эффектов", - сказала Цю.

Несмотря на это, метод далек от готовности к испытанию на людях. Следует еще проверить функцию kat7 на других типах клеток человека и других органах мышей, а также на других животных, прежде чем ученые смогут применить стратегию касательно старения человека или других аспектов здоровья.

Команда надеется, что в следующий раз удастся протестировать метод на приматах, но для этого нужно много средств и значительно больше исследований. Ученые надеются, что смогут найти способ замедлить старение хотя бы на незначительный процент в будущем.