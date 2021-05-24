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Ученые из Уханя за месяц до пандемии коронавируса заболели и имели похожие на Covid-19 симптомы

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Ученые из Уханя за месяц до пандемии коронавируса заболели и имели похожие на Covid-19 симптомы
Трое китайских ученых вероятно заразились коронавирусом первыми еще в ноябре 2019 года. Фото: Pixabay

В ноябре 2019 года трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане одновременно заболели и имели похожие на Covid-19 симптомы. Они попали в больницу.

Об этом говорится в издании The Wall Street Journal со ссылкой на разведку США.

Трех ученых госпитализировали в тяжелом состоянии. Они имели симптомы, также похожие на обычное респираторное заболевание. По словам представителей издания, это свидетельствует о том, что необходимо тщательно изучить происхождение коронавируса.

Бывший глава группы Государственного департамента США Дэвид Ашер выступил с подобными выводами.

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"Я сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю болеют ОРВИ, попадают в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", - прокомментировал он.

В МИД Китая заявили, что Штаты продолжают продвигать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. По их словам, информация о больных ученых не соответствует действительности.

"Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что к 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией", - отметил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

В США заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

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