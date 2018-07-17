Ученые готовы выпускать дизайнерских младенцев

Английские ученые готовы редактировать гены для улучшения внешности или интеллекта младенцев. Совет по этике Великобритании говорит, что это "морально допустимо". Последнее слово - за обществом.
Изменение ДНК человеческого эмбриона дает возможность исправить генетические заболевания. Повлиять на уровень интеллекта или цвет волос ребенка также можна, пишет Daily Mail.
Часть генетического кода можно вырезать и заменить. А отредактированный эмбрион имплантировать в матку.
"Главная цель редактирования генома - благополучие будущего человека", - говорят представители Совета Наффилда по биоэтике.
Эта организация занимается изучением этических вопросов, возникающих в связи с достижениями в биологии и медицине.
Ее представители призвали английское правительство поддержать общественное обсуждение вопроса об изменении генов и обеспечить его "ответственное продвижение".
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"Мы пришли к выводу, что редактирование генома может быть морально приемлемым. Любое вмешательство будет происходить только с целью улучшения социального, физического и психологического благополучия будущего человека. В то же время это вопрос ни в коем случае не должен вызвать раскола в обществе", - говорит профессор Карен Енг, председатель рабочей группы Совета Наффилда.
Международная команда исследователей разработала систему тестирования ДНК HIrisPlex-S, которая в состоянии физически описать человека так, как никогда раньше. Имея небольшой образец ДНК, ученые могут точно сказать, какого цвета у владельца глаза, волосы и кожа. Механизм может распознавать генетические маркеры из биоматериала, оставленного на местах преступления или добытого из археологических останков.
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