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вторник, 17 июля 2018 10:49

Ученые готовы выпускать дизайнерских младенцев

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Английские ученые готовы редактировать гены для улучшения внешности или интеллекта младенцев. Совет по этике Великобритании говорит, что это "морально допустимо". Последнее слово - за обществом.

Автор: Daily Mail
  Редактировать гены, чтобы изменить внешность или интеллект ребенка можно, говорят в британском Совете по вопросам этики.
Редактировать гены, чтобы изменить внешность или интеллект ребенка можно, говорят в британском Совете по вопросам этики.

Изменение ДНК человеческого эмбриона дает возможность исправить генетические заболевания. Повлиять на уровень интеллекта или цвет волос ребенка также можна, пишет Daily Mail.

Часть генетического кода можно вырезать и заменить. А отредактированный эмбрион имплантировать в матку.

"Главная цель редактирования генома - благополучие будущего человека", - говорят представители Совета Наффилда по биоэтике.

  Редактировать гены, чтобы изменить внешность или интеллект ребенка можно, говорят в британском Совете по вопросам этики.
Редактировать гены, чтобы изменить внешность или интеллект ребенка можно, говорят в британском Совете по вопросам этики.

Эта организация занимается изучением этических вопросов, возникающих в связи с достижениями в биологии и медицине.

Ее представители призвали английское правительство поддержать общественное обсуждение вопроса об изменении генов и обеспечить его "ответственное продвижение".

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"Мы пришли к выводу, что редактирование генома может быть морально приемлемым. Любое вмешательство будет происходить только с целью улучшения социального, физического и психологического благополучия будущего человека. В то же время это вопрос ни в коем случае не должен вызвать раскола в обществе", - говорит профессор Карен Енг, председатель рабочей группы Совета Наффилда.

Международная команда исследователей разработала систему тестирования ДНК HIrisPlex-S, которая в состоянии физически описать человека так, как никогда раньше. Имея небольшой образец ДНК, ученые могут точно сказать, какого цвета у владельца глаза, волосы и кожа. Механизм может распознавать генетические маркеры из биоматериала, оставленного на местах преступления или добытого из археологических останков.

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