Учеников планируют тестировать на коронавирус еженедельно

Школы в Австрии закрыты из-за карантина и локдауна до 18 января. Фото: Pixabay

В министерстве образования Австрии планируют предлагать учащимся школ еженедельно проходить тест на коронавирус на добровольных началах. Школы в Австрии закрыты из-за карантина и локдаун до 18 января.

Министерство образования Австрии планирует предложить ученикам школ еженедельные быстрые тесты на наличие коронавируса. Об этом заявил министр образования Хайнц Фассманн. По мнению чиновника, такой подход - "единственный ответ", на сложном этапе на пути масштабной вакцинации. Министр также убежден, что такая практика позволит возобновить учебу в школах и не закрывать их повторн, пишет Deutsche Welle.

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По словам руководителя австрийского образовательного ведомства, для реализации этой цели должны распределить между школами пять миллионов тестов на антигены. Отмечается, что старшие ученики сами смогут раз в неделю по понедельникам проходить этот тест под наблюдением взрослых.

Касательно учеников начальной школы, то родители должны помогать им проходить этот тест. А школьники несколько старшего возраста смогут проходить этот тест дома или в школе. Самопроверка на наличие коронавируса будет бесплатной и добровольной для учеников, уверяют в министерстве образования Австрии.

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Сейчас в Австрии наблюдаются достаточно высокие темпы распространения коронавируса. Семидневный показатель заражений составляет 161 случай на 100 000 жителей.