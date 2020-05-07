Убили ученого, который изучал коронавирус

Профессора нашли убитым. Фото: University of Pittsburgh

В Пенсильвании застрелили профессора университета Питтсбурга Бинга Лю.

Он исследовал коронавирус, вызывающий заболевание Covid-19, сообщает CNN.

"Профессор Питтсбургского университета, который был близок к обнаружению "очень весомых результатов" в исследовании Covid-19, был застрелен на выходных", - говорится в сообщении полиции округа Росс.

Тело Бинга Лю с огнестрельными ранениями обнаружили в субботу. Неподалеку от его дома правоохранители нашли мертвым в авто еще одного мужчину. Следователи предполагают, что он сначала убил ученого, а затем покончил с собой. Мужчины могли знать друг друга.

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Мотив убийства до сих пор неизвестен.

В Якутии (Дальний Восток России), в городе Вилюйске 52-летний мужчина разбился насмерть, пытаясь сбежать из-под двухнедельного карантина. Мужчина, подозреваемый на коронавирус, контактировал в хирургическом отделении районной больницы 61-летней пациенткой.