Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег

Покойная беременна Юлексис Валесиллос / Newsflash

В Колумбии супруги зарезали беременную девушку и вырезали из нее ребенка.

Ребенка вырезали, чтобы его забрала женщина-убийца, чтобы могла получать деньги. Об этом пишет The Sun.

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Беременную Юлексис Валесиллос, 28 лет, заманили в дом в Валле-дель-Каука. Она должна была встретиться с женщиной, которая пообещала ей пожертвовать одежду для ее будущего малыша. Валесиллос была на 35-м месяце беременности.

Когда приехала на встречу с вдовой 21-летней Марилуз Москера, человек Луис Фелипе Виктория Аренас напал на нее с ножом. Москера убила будущую маму и с помощью 49-летнего Аренаса и вырезала из нее ребенка, чтобы притвориться, что малыш ее собственный.

Вдова течение нескольких месяцев притворялась беременной от покойного мужа перед его семьей. Она хотела за ребенка получать в дальнейшем деньги, ибо помогали ей финансово.

Москера прибыла в больницу в Канделария с малышом, сказав, что родила его дома. Однако в медперсонала возникли подозрения, они вызвали полицию. Женщину арестовали, когда было подтверждено, что ребенок не ее, но позже отпустили.

Полицейские нашли мужчину жертвы Лизандера Альберто Маркеса, который объявил жену пропавшей без вести. Медики подтвердили, что он отец ребенка, с помощью теста ДНК. Ему отдали ребенка.

Аренас спрятал останки жертвы в полиэтиленовые пакеты и выбросил в озеро после убийства 8 сентября 2020-го. Останки тела Валесиллос нашли 15 февраля. Полиция выдала ордер на арест Москера и разыскивает ее. Аренаса арестовали в доме, где скрывался с ноября 2020-го. Он сидит в тюрьме, пока идет следствие.