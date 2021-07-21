Убил девять человек и называл себя богом: казанского стрелка признали невменяемым

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали невменяемым. Фото: Reuters

В России 19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в школе в Казани, признали невменяемым.

Об этом говорится на сайте официального органа общественных наблюдательных комиссий.

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"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Владимира Сербского признал Казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - говорится в сообщении.

Пока шло расследование и психиатрические экспертизы, суд избрал в виде меры пресечения арест на два месяца.

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на ул. Джаудат Файзи произошла стрельба. Ее устроил Ильназ Галявиев. Погибли девять человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. На допросе Галявиев называл себя богом и рассказал, что прошлым летом в нем начал пробуждаться монстр. Мотивом нападения он назвал ненависть к людям.