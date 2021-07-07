Убийство президента Гаити: сообщили о еще одной жертве

Первая леди Гаити Мартин Мойзе умерла от полученных ран. Фото: facebook com martine josephmoise

Жена убитого президента Гаити 53-летнего Жовенеля Мойзе умерла от полученных ран. Около 1:00 7 июля на их резиденцию напали неизвестные.

Информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен, сообщает портал Diario Libre.

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Временный премьер-министр Клод Жозеф призвал население сохранять спокойствие. Ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити, заверил Жозеф. Кто именно напал на резиденцию президента - неизвестно.

7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. С 7 февраля 2017 года убитый Моиз был президентом Гаити. Пока страной будет руководить временный премьер-министр Клод Жозеф.