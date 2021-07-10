Убийство президента Гаити: назвали имя заказчика

Убийцы президента Гаити назвали имя заказчика. Фото: Reuters

Двое граждан США, которые причастны к убийству президента Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что звали организатора покушения "Майком".

В результате допроса двух американцев гаитянского происхождения, выяснилось, что оба подозреваемых играли роль "переводчиков" в группе колумбийцев и не находились в комнате президента во время его убийства, сообщает New York Times.

Джейс Солаж ранее работал в охране посольства Канады на территории Гаити. О другом "переводчике" пока ничего не известно.

Венсан признался, что организатором покушения был иностранец "Майк", который общался с ними на английском и испанском языках. Мужчина добавил, что нашел работу переводчика для группы убийц через объявления в интернете.

Операция по ликвидации главы страны готовилась в течение месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство президента Гаити. Среди подозреваемых есть американцы

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Огнестрельное ранение получила его жена. В полиции заявили, что были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.