Убийство депутата в Британии: назвали имя подозреваемого

25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Фото: Pixabay

Имя подозреваемого в убийстве депутата правящей Консервативной партии Великобритании Дэвида Емасса - Али Харби Али, он ранее не был известен службам безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News.

По его данным, 25-летний мужчина имеет сомалийское происхождение. Расследованием нападения на Емесса руководит контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

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Британский депутат от Консервативной партии Дэвид Емесс умер после нападения с ножом, которое было совершено 15 октября.