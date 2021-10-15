Депутата убили во время встречи с избирателями

На политика напали с ножом в церкви. Фото: Pexels

Британский депутат от Консервативной партии Дэвид Емесс умер после нападения с ножом.

15 октября его ранил неизвестный, сообщает полиция Эссекса.

"Мы получили вызов по адресу на Eastwood Road North вскоре после 12:05 сегодня. Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 25-летнего подозреваемого. У него изъяли нож.

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На 69-летнего напали в церкви города Ли-он-Си в Эссексе. Его ранил человек, который зашел в храм во время собрания.

В Великобритании слушают дело об убийстве бывшего военнослужащего 23-летнего Джона Роботема, погибшего во время празднования выздоровления от рака. На скамье подсудимых - Коннор Роуз, который ударил оппонент бутылкой в ​​лицо.