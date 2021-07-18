Убийцу девушки актера Эштона Катчера приговорили к смертной казни

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Серийный убийца Майкл Гарджуло, известный под прозвищем "Голливудский потрошитель", приговорен к смертной казни за убийство двух девушек и одно покушение. Среди погибших — девушка актера Эштона Катчера. Об этом сообщает NBC News.

Гарджуло признали виновным в убийстве в 2001 году Эшли Еллерин, 22-летней студентки-дизайнера. Преступление было совершено в ее доме, находящемся в Голливуде. На теле Еллерин обнаружили 47 ножевых ранений.

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Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Ларри П. Фидлер вынес приговор 45-летнему Майклу Томасу Гарджуло, назвав преступления убийцы "жестокими и страшными". Убийца жестоко расправился с любимым Эштона Катчера, поэтому актер давал на суде против него показания. В результате Гарджуло признался в 10 убийствах.

В Житомирской области 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня. Во время конфликта она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь. Парень пропал 12 июля вечером, а его тело нашли 13 июня в заброшенном здании близ села Сингаив.