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среда, 14 июля 2021 15:02

15-летняя девушка зарезала своего парня: тело спрятала под кирпичами

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15-летняя девушка зарезала своего парня: тело спрятала под кирпичами
Тело ребенка было обнаружено в заброшенном здании под завалами кирпича. Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня. Во время конфликта она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь.

Парень пропал 12 июля вечером, а его тело нашли 13 июня в заброшенном здании близ села Сингаив, сообщает полиция Житомирщины.

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"В полицию обратилась жительница села Сингаив с сообщением о том, что ее 14-летний сын исчез. Полицейские провели обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича обнаружили тело ребенка", - говорится в сообщении.

По подозрению в причастности к убийству полиция задержала 15-летнюю жительницу села Шатрище.

"Девушка несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня установят в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий с места происшествия мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. В последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения", - сообщил начальник главка полиции Житомирщины Юрий Олейник.

За умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

В городе Вишневое Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого. После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку.

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