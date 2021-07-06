Бил утюгом, откусил ухо и выбил зубы: мужчина жестоко убил знакомого

Злоумышленник откусил пострадавшему ухо и выбил передние зубы. Фото: Нацполиция

В городе Вишневое Киевской области 25-летний мужчина жестоко убил 45-летнего знакомого.

После расправы он выбросил тело пострадавшего на лестничную площадку. Об этом сообщает Национальная полиция региона.

Накануне трагедии мужчины употребляли алкоголь и между ними произошла ссора. 25-летний парень выхватил утюг и начал ею бить старшего мужчину, откусил ему ухо и выбил передние зубы.

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Пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

В селе Снегири на Житомирщине 55-летний мужчина зарезал 67-летнюю соседку и ранил ее родственников. Два человека с колото-резаными ранами медики госпитализировали.