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понедельник, 21 декабря 2020 15:33

"Убийца во всем признался" - Навальный позвонил участнику своего отравления

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&quot;Убийца во всем признался&quot; - Навальный позвонил участнику своего отравления
Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который якобы хотел прояснить некоторые детали операции для руководства. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за несколько часов до публикации расследования о своем отравлении, позвонил сотруднику группы ФСБ Константину Кудрявцеву. Во время разговора тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить.

Об этом Навальный рассказал в ролике "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался". 14 декабря он скрыл свой телефон и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершают звонки друг другу.

"Расчет прост. Звонок в 7:00. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил, трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача", - говорит оппозиционер.

Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, который якобы хотел прояснить некоторые детали операции для руководства. Он спросил, почему операция не завершилась смертью политика.

Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а неудачу списал на стечение обстоятельств. Он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал комментарий по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального кремлевскими спецслужбами.

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