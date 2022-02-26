У зв'язку з війною в Україні США можуть надати 10 млрд доларів допомоги

Вчера, 25 февраля, Белый дом попросил у Конгресса США около $6,4 млрд помощи Украине, странам Балтии, Польши и союзникам восточного фланга НАТО.
Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.
The Hill со ссылкой на представителя администрации Байдена сообщило, что $2,9 млрд запланировано на гуманитарную помощь, Польше, странам Балтии и союзникам на восточном фланге НАТО на помощь в обеспечении безопасности Украины.
"Еще есть запрос на $3,5 млрд на дополнительное финансирование Министерства обороны США", - говорится в сообщении.
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Ведущий член Сената от Демократической партии Крис Кунс, возглавляющий сенатский подкомитет по ассигнованиям, контролирующий иностранную помощь и расходы Госдепартамента, сообщил о возможной помощи в размере около 10 млрд долларов.
Об этом сообщило ABC.
Он сообщил, что большая часть этих средств будет направлена на гуманитарную помощь в регионе и на помощь странам НАТО.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в настоящее время такой запрос рассматривается.
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности. Это будет летальное и нелетальное оружие. Что именно будет входить в этот пакет, пока неизвестно.
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