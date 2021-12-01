У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба

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В центре Мюнхена у главного железнодорожного вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны.

Четыре человека получили ранения, сообщает полиция Мюнхена в Twitter.

Один человек получил тяжелые травмы, трое – легкие. Движение вокруг вокзала перекрыли.

Взрыв произошел во время буровых работ на строительной площадке. Взорвалась 250-килограммовая авиабомба.

На месте взрыва работают пожарные машины и более 40 полицейских.

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До сих пор неизвестно, почему бомбу не нашли раньше. Во время строительных работ в центре Мюнхена строительство проверяют на наличие взрывчатки. Полиция начала расследование.

В Тернопольской области, в Бучаче, обнаружили шесть авиационных бомб времен Второй мировой войны. Бомбы АО-2,5 нашли на территории питомника ООО "Бучач Агрохлебпром". Их изъяли и обезвредили пиротехники.