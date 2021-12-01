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среда, 01 декабря 2021 17:59

У железнодорожного вокзала в Мюнхене взорвалась бомба
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U tsentri Myunkhena bilya holovnoho zaliznychnoho vokzalu vybukhnula aviabomba chasiv Druhoyi svitovoyi viyny. Chetvero lyudey otrymaly poranennya, povidomlyaye politsiya Myunkhena u Twitter. Odna lyudyna otrymala tyazhki travmy, troye – lehki. Rukh navkolo vokzalu perekryly. Vybukh stavsya pid chas burovykh robit na budivelʹnomu maydanchyku. Vybukhnula 250-kilohramova aviabomba. Na mistsi vybukhu pratsyuyutʹ pozhezhni mashyny ta ponad 40 politseysʹkykh. Dosi ne vidomo, chomu bombu ne znayshly ranishe. Pid chas budivelʹnykh robit u tsentri Myunkhena budivnytstva pereviryayutʹ na nayavnistʹ vybukhivky. Politsiya rozpochala rozsliduvannya. U Ternopilʹsʹkiy oblasti, v m. Buchach, vyyavyly shistʹ aviatsiynykh bomb chasiv Druhoyi svitovoyi viyny. Bomby AO-2,5 znayshly na terytoriyi rozsadnyka TzOV "Buchach Ahrokhlibprom". Yikh vyluchyly ta zneshkodyly pirotekhniky. Показати більше 803 / 5000 Результати перекладу В центре Мюнхена у главного железнодорожного вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны
Фото: Reuters
Четверо человек получили ранения
На месте взрыва работают пожарные машины и более 40 полицейских

В центре Мюнхена у главного железнодорожного вокзала взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны.

Четыре человека получили ранения, сообщает полиция Мюнхена в Twitter.

Один человек получил тяжелые травмы, трое – легкие. Движение вокруг вокзала перекрыли.

Взрыв произошел во время буровых работ на строительной площадке. Взорвалась 250-килограммовая авиабомба.

На месте взрыва работают пожарные машины и более 40 полицейских.

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До сих пор неизвестно, почему бомбу не нашли раньше. Во время строительных работ в центре Мюнхена строительство проверяют на наличие взрывчатки. Полиция начала расследование.

В Тернопольской области, в Бучаче, обнаружили шесть авиационных бомб времен Второй мировой войны. Бомбы АО-2,5 нашли на территории питомника ООО "Бучач Агрохлебпром". Их изъяли и обезвредили пиротехники.

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