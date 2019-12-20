У Трампа выступили против усиления антироссийских санкций

Администрация Трампа обеспокоена законопроектом о санкциях. Фото: MIGnews

В США выступили против нового законопроекта о санкциях.

Чиновник Госдепа США направил председателю Сената 22-страничное письмо с аргументами против санкций, сообщает The Daily Beast.

В письме говорится, что законопроект может нанести ущерб европейским союзникам США и нарушить трансатлантическое единство по действующим американским санкциях против России.

В Госдепе считают, что законопроект угрожает мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам. Потому что он направлен почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией. Это может отразиться и на американских банках, работающих в России и нанести ущерб активам менеджеров из США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он жестче относится к России, чем его предшественник. Подчиненные Трампа выступили против законопроекта о введении новых санкций против Москвы.

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Законопроект в начале года представил сенатор Линдси Грэм. Он содержит наказание для российских чиновников и компаний за агрессию Москвы против Украины и за вмешательство в выборы в США в 2016 году, действия РФ в Сирии и нападения на оппозиционеров.

Администрация Трампа выступила против законопроекта, если в него не внесут ряд изменений.

Европейский Союз на полгода продлил санкции против России, наложенные за оккупацию Крыма. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.