У Трампа отреагировали на окончание срока пересчета голосов

Успев в конкретные сроки, регионы обезопасят себя от возможных попыток пересмотреть результаты голосования. Фото: Reuters

9 декабря все штаты обязаны закончить судебные разбирательства и пересчеты голосов в США, чтобы назначить выборщиков. Успев в конкретные сроки, регионы обезопасят себя от возможных попыток пересмотреть результаты голосования, а их избиратели получат иммунитет от претензий со стороны Конгресса.

Но юристы из штаба президента Америки Дональда Трампа продолжат попытки оспорить результаты выборов, о чем говорится в их заявлении.

"Safe Harbor Deadline - установленный срок, который обычно обозначает последний день, когда штаты должны утвердить итоги выборов. Однако продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным", - сообщают юристы Трампа.

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Новоизбранный президент США Джо Байден хочет пригласить на свою инаугурацию 20 января действующего главу Белого дома Дональда Трампа. По словам чиновника, таким образом он хочет продемонстрировать конец хаосу и дать указания на "мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны жмут руки и двигаются вперед".