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пятница, 20 сентября 2019 09:32

У США проходят слушания о возможном давлении Трампа на Зеленского

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У США проходят слушания о возможном давлении Трампа на Зеленского
В Конгреи США прошли слушания по поводу возможного давления Трампа в дело Байдена в Украину. Фото: комсомольская правда

кКомитет США по вопросам разведки провел первые слушания по влиянию Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине.

Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена, пишет washingtonpost.com.

Слушания начались после жалования сотрудника разведки после телефонного разговора президентов США и Украины.

Главный инспектор Майкл Аткинс "неоднократно уклонялся от обсуждения с членами содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать".

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Председатель комитета Адам Шифф назвал беспрецедентной отказ Аткинса объяснять содержание жалобы.

"Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгрессу. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой", - говорит Шифф.

Законодатель добавил, что кто-то манипулирует информацией и мешает Конгрессу.

В Конгрессе США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердит последовательное движение Украины к демократии.

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