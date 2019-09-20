У США проходят слушания о возможном давлении Трампа на Зеленского

кКомитет США по вопросам разведки провел первые слушания по влиянию Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине.
Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена, пишет washingtonpost.com.
Слушания начались после жалования сотрудника разведки после телефонного разговора президентов США и Украины.
Главный инспектор Майкл Аткинс "неоднократно уклонялся от обсуждения с членами содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать".
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Председатель комитета Адам Шифф назвал беспрецедентной отказ Аткинса объяснять содержание жалобы.
"Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгрессу. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой", - говорит Шифф.
Законодатель добавил, что кто-то манипулирует информацией и мешает Конгрессу.
В Конгрессе США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердит последовательное движение Украины к демократии.
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