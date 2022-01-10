У школы в Афганистане рванул снаряд: погибли девять детей

На востоке Афганистана у школы разорвался минометный снаряд. Погибли дети. Фото: twitter.com/aamajnews24

В провинции Нангархар, что на востоке Афганистана, возле школы разорвался минометный снаряд.

Взрыв унес жизни девяти детей, сообщило 10 января информационное агентство Aamaj News.

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Кроме того, четверо школьников получили ранения.

Представители движения радикального исламистского движения "Талибан", захватившего Афганистан, пока не прокомментировали этот инцидент.

В афганской столице Кабуле возле военного госпиталя раздались два мощных взрыва. Погибли не менее 15 человек. Еще 34 человека получили ранения.