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понедельник, 10 января 2022 16:02

У школы в Афганистане рванул снаряд: погибли девять детей

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У школы в Афганистане рванул снаряд: погибли девять детей
На востоке Афганистана у школы разорвался минометный снаряд. Погибли дети. Фото: twitter.com/aamajnews24

В провинции Нангархар, что на востоке Афганистана, возле школы разорвался минометный снаряд.

Взрыв унес жизни девяти детей, сообщило 10 января информационное агентство Aamaj News.

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Кроме того, четверо школьников получили ранения.

Представители движения радикального исламистского движения "Талибан", захватившего Афганистан, пока не прокомментировали этот инцидент.

В афганской столице Кабуле возле военного госпиталя раздались два мощных взрыва.

Погибли не менее 15 человек. Еще 34 человека получили ранения.

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Дата
10
января

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