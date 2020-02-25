У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

Леггорны являются самой популярной породой ФОТО: wikipedia

Самое тяжелое яйцо в мире снесла курица Бланш породы леггорн в американском Нью-Джерси 25 февраля 1956-го.

Яйцо весило 454 г. Мало двойную скорлупу и 2 желтка.

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Леггорны является самой распространенной породой кур в мире. Их вывели в Италии, но позже скрещивали с другими видами.

В 1979-м курица леггорн снесла 371 яйцо за 364 дня. Рекорд зафиксировали в Сельскохозяйственном колледже Университета штата Миссури. До этого рекорд принадлежал тоже этой породе - 361 яйцо. В 1970-х в США и СССР описывали яйца леггорнов, которые имели по 9 желтков. На ферме колхоза "Рада" в СССР леггорн снесла двойное яйцо.

Первые яйца можно получить уже через 4-5 месяцев жизни леггорнов. В год одна курица может принести от 200 до 300 яиц. Они весят примерно по 60 г и находятся в прочной белой скорлупе.