У российского самолета на ходу отказал двигатель

Самолет садился с выключенным двигателем. Фото: Life.ru

У российского самолета Airbus A-319 отказал двигатель.

Он следовал по маршруту Москва - Астрахань. При посадке подал сигнал об отказе одного из двигателей.

На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

Инцидент произошел в понедельник, 10 июня. Известно о нем стало только сегодня.

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Пилоты смогли успешно посадить лайнер.

Это уже второе ЧП с бортом S7 Airlines с начала недели. Накануне самолет авиакомпании прервал взлет из-за неисправности. На рейсе Москва - Казань сработал датчик о возможном отключении автомата тяги.