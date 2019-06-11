У российского самолета на ходу отказал двигатель

У российского самолета Airbus A-319 отказал двигатель.
Он следовал по маршруту Москва - Астрахань. При посадке подал сигнал об отказе одного из двигателей.
На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.
Инцидент произошел в понедельник, 10 июня. Известно о нем стало только сегодня.
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Пилоты смогли успешно посадить лайнер.
Это уже второе ЧП с бортом S7 Airlines с начала недели. Накануне самолет авиакомпании прервал взлет из-за неисправности. На рейсе Москва - Казань сработал датчик о возможном отключении автомата тяги.
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