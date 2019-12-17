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вторник, 17 декабря 2019 13:38

У российского бомбардировщика на лету отказал двигатель

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У российского бомбардировщика на лету отказал двигатель
В России совершил аварийную посадку бомбардировщик Ту-22. Фото: warfor.me

17 декабря в Астраханской области России в дальнего бомбардировщика Ту-22 отказал двигатель.

Самолет вынужден был сесть на грунт, сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось увести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - написали в сообщении.

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Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из членов экипажа и в каком состоянии самолет.

Ту-22 (по классификации НАТО - Blinder) - советский дальний сверхзвуковой стратегический бомбардировщик конструкции КБ Туполева, предназначался для замены бомбардировщика Ту-16. В Военно-воздушных силах СССР имел прозвище "Шило" за форму фюзеляжа, и "Людоед" за высокую аварийность. Ту-22 был наиболее аварийным самолетом советских ВВС: только до 1975 года разбилось около 70 машин. Последние Ту-22 были сняты с вооружения ВВС РФ и ВМФ России в 1990-е годы.

В Краснодарском крае РФ разбился военный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Погибли двое силовиков.

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