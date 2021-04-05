У Путина якобы жалеют об ухудшении связей Украины и России

Путин якобы жалеет об ухудшении отношений с Украиной. Фото: LIGA.net

Украина и Россия скоро разорвут все возможные связи. У Владимира Путина якобы жалеют об этом.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По его словам, Украина не выполняет обязательств по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Кремль сожалеет, что в российско-украинских отношениях скоро не останется неразорвавшихся связей", - прокомментировал он.

На этой неделе запланирована беседа президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Обсуждать будут обострение ситуации на Донбассе.