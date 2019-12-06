У Путина рассказали, чего ожидать от "нормандской встречи"

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России состоится 9 декабря в Париже. Фото: Слово і Діло

Участники встречи в "нормандском формате" могут принять "необязывающий" документ.

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение. Можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть общее понимание", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Дождь".

Представитель Путина убежден, что соглашения по итогам встречи не подпишут. "Никто не ждет никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - заявил он.

На вопрос, стоит ли ожидать какого-то прорыва после "нормандского саммита", Песков сказал: "Нет". "Если вы говорите о "прорыве в российско-украинских отношениях", то есть очень осторожный, сдержанный оптимизм", - добавил Песков. Разговоры Путина и Зеленского телефону он назвал "конструктивным общением".

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Пресс-служба президента Володмира Зеленского подтвердила, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Впоследствии эту дату также подтвердили в Кремле.